【新冠肺炎】南韓單日錄得逾１﹒６萬宗確診，連續第４日破紀錄

《經濟通通訊社２８日專訊》南韓新冠肺炎單日確診個案連續第４日破紀錄，周四錄得
１﹒６０９６萬宗，較周三增加１５７８宗，累積確診７９﹒３５８２萬宗。在周四新增個案中
，首都圈錄得１﹒０３萬例，佔６４﹒９％。境外輸入２０２例。新增死亡個案２４例，累計
６６７８例。現有重症患者３１６例，亦是連續第４天在４００例以下。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告28/01/2022
【大行炒D乜】吉利評級又畀人Cut click入嚟睇睇
|開市Good Morning28/01/2022
溫鋼城：騰訊若成功私有化鬥魚有利遊戲業務整合 維持買入價440元
|財經熱話28/01/2022
【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續
|財經熱話27/01/2022
恒隆地產及恒隆集團去年扭虧 料疫情對零售業務影響較大
|財經熱話27/01/2022
外匯基金去年少賺28% 余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整
|中國故事27/01/2022
《神州經脈》中美高層通話 聯儲放鷹股匯齊插水 外資出逃年半高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰