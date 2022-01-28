【新冠肺炎】南韓單日錄得逾１﹒６萬宗確診，連續第４日破紀錄

《經濟通通訊社２８日專訊》南韓新冠肺炎單日確診個案連續第４日破紀錄，周四錄得

１﹒６０９６萬宗，較周三增加１５７８宗，累積確診７９﹒３５８２萬宗。在周四新增個案中

，首都圈錄得１﹒０３萬例，佔６４﹒９％。境外輸入２０２例。新增死亡個案２４例，累計

６６７８例。現有重症患者３１６例，亦是連續第４天在４００例以下。（ｊｆ）

