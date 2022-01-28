《經濟通通訊社２８日專訊》蘋果行政總裁庫克在周四公布最新財報後，接受美媒採訪時說
，所有人都感受到通脹壓力，「世界已變了」，暗示不排除未來會調整產品價格。
庫克指出，產品、零件的運輸成本已變得非常高，隨著時間推移，通脹壓力是否持續將變得
更明朗。他同時亦表示，供應鏈問題預料在未來數月減輕，且蘋果在取得晶片方面情況良好。
蘋果在去年第四季的銷售額達１２４０億美元，在此期間沒有將成本上升轉嫁給消費者。
（ｊｆ）
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28/01/2022 15:47
【外圍經濟】蘋果面對通脹壓力，庫克暗示不排除調整產品價格
《經濟通通訊社２８日專訊》蘋果行政總裁庫克在周四公布最新財報後，接受美媒採訪時說
，所有人都感受到通脹壓力，「世界已變了」，暗示不排除未來會調整產品價格。
庫克指出，產品、零件的運輸成本已變得非常高，隨著時間推移，通脹壓力是否持續將變得
更明朗。他同時亦表示，供應鏈問題預料在未來數月減輕，且蘋果在取得晶片方面情況良好。
蘋果在去年第四季的銷售額達１２４０億美元，在此期間沒有將成本上升轉嫁給消費者。
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