【外圍經濟】蘋果面對通脹壓力，庫克暗示不排除調整產品價格

《經濟通通訊社２８日專訊》蘋果行政總裁庫克在周四公布最新財報後，接受美媒採訪時說

，所有人都感受到通脹壓力，「世界已變了」，暗示不排除未來會調整產品價格。

庫克指出，產品、零件的運輸成本已變得非常高，隨著時間推移，通脹壓力是否持續將變得

更明朗。他同時亦表示，供應鏈問題預料在未來數月減輕，且蘋果在取得晶片方面情況良好。

蘋果在去年第四季的銷售額達１２４０億美元，在此期間沒有將成本上升轉嫁給消費者。

（ｊｆ）

