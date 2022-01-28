《窩輪豪情－梁業豪》市勢尚屬向淡，宜多作觀望

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合

企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控

（００００５）、中銀香港（０２３８８）與港?（０００６６），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

小鵬汽車（０９８６８）、小米（０１８１０）與百濟神州（０６１６０）。

２月份恒指期貨陰陽燭小時圖上，ＲＳＩ和ＳＴＣ尚能維持利好，ＳＡＲ卻仍未出現極點高

位。保歷加通道中軸阻力仍在下移中，ＭＡＣＤ的ＤＩＦＦ則繼續挑戰零線阻力，而「牛差離」

利好轉向形態亦在營造中。平均線整體分布形勢現屬全面利淡。ＯＢＶ率先跌穿前跌浪底，

ＤＭＩ亦屬利淡。另一方面，恒生指數曾低見２３６６５，到達即市首個重要支持位２３６９９

，表現並不理想。第二個即市重要支持位２３５１８已成為淡友的下個進攻目標，市勢尚屬向淡

，卻持指數牛證圖利者暫宜多作觀望。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）





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