【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續

《經濟通通訊社２８日專訊》市場目前正消化聯儲局的鷹派言論，加密貨幣市場普遍下挫，

而美股三大指數亦再輕微回吐，市場預計今年聯儲局將會加息四次或以上。而美元指數同樣走強

，這令加密貨幣走弱情況嚴重，雖然比特幣企穩三萬七美元關口，不過以太幣則下跌至約二千四

美元左右，其他山寨幣亦處於下跌狀態。

不過，近期比特幣於交易所的存量創新低，而非流動性的供應正在加速提升，且比特幣的拋

壓已經越來越少，預計比特幣有望短期內反彈，繼而帶動其他山寨幣向上，但有分析相信還要觀

望美股需要下跌多長時間才會反彈，由於近期加密貨幣與美股的趨向性越來越一致，所以相信投

資者仍持觀望態度。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元３７２３１﹒８６（美元．下同），升０﹒１９％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報２４２７﹒９２元，升０﹒１６％；艾達幣報１﹒０４３元，升

０﹒０９％；瑞波幣報０﹒６０８２元，跌０﹒１２％。（ｕｌ）



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