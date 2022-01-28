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即市新聞

28/01/2022 12:45

《午市前瞻》專家稱恒指短期有力修復２３８００，車股料仍會調整

　　《經濟通通訊社２８日專訊》恒生指數半日收市報２３６０６，跌２００點或０﹒８４％，
主板成交７０２﹒７６億元。恒生中國企業指數報８２２１，跌６９點或０﹒８４％。恒生科技
指數報５２７５，跌１０８點或２﹒０１％。

＊黃偉康：比亞迪技術上轉弱，宜止蝕離場＊

　　恒指高開１１點報２３８１８，惟很快轉跌，早段走勢未有改善。安里控股主席兼行政總裁
黃偉康向《經濟通通訊社》表示，本港科技龍頭股受在美國上市的股票下跌拖累，加上缺乏北水
支持，令港股連跌多天。不過，他認為美股市場已消化聯儲局加息的消息，料短期內有反彈，而
內地將在農曆新年後重開股市，相信對港股都有幫助。他預期，恒指短期下跌空間不大，在
２３５００點水平有支持，並有能力修復５０天線２３８００點水平。
　　特斯拉隔晚股價暴跌１１﹒５５％，至每股８２９﹒１０美元。美股中概新能源車股亦應聲
下跌，小鵬急挫逾一成，理想就跌６﹒５４％。黃偉康表示，目前晶片問題尚未解決，新能源車
車企的估值過高，加上傳統汽車企業加入製造新能源車行列，比亞迪（０１２１１）、小鵬
（０９８６８）、理想（０２０１５）等汽車「新貴」的市佔率或受影響，市場開始重新部署車
股資金，相信汽車板塊仍會調整。他續指，比亞迪早前跌穿多個重要支持位，技術走勢轉弱，建
議持貨者盡快止蝕離場。（ｅｒ）

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