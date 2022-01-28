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28/01/2022 15:52

《美元走勢－羅明立》歐元短線反彈至１﹒１２可試空

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒３８　１１５﹒５２　１１５﹒３１
　　歐元╱美元　１﹒１１５３　１﹒１１５６　１﹒１１３８
　　英鎊╱美元　１﹒３４１１　１﹒３４１５　１﹒３３７９
　　美元╱瑞郎　０﹒９２９８　０﹒９３１７　０﹒９２９６
　　美元╱港元　７﹒７９１４　７﹒７９２０　７﹒７８８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國第四季度實際ＧＤＰ年化季率初值，由前值的２﹒３％加速至６﹒９％，
好於預期的５﹒５％。聯儲局主席鮑威爾日前明確表示，局方需要採取行動為近４０年來最熾熱
的通脹降溫，３月份加息基本確認，經濟分析家更進一步調高今年局方加息的預測，可能要在年
內加５次息，到年底利率或將升至１﹒５％。美元繼續受到追捧，美匯指數大漲至９７﹒３０附
近，短線阻力在９７﹒８０。歐元大幅下挫，在美國聯儲局更為鷹派的政策立場下，歐央行與其
差距進一步拉闊，歐元無可避免受壓，大幅下挫跌近１﹒１１低位。短線反彈至１﹒１２可試空

　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１１９０　１﹒１０８０　１﹒１２４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒３４４０　１﹒３３５０　１﹒３４８０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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