《美元走勢－羅明立》歐元短線反彈至１﹒１２可試空

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３８ １１５﹒５２ １１５﹒３１

歐元╱美元 １﹒１１５３ １﹒１１５６ １﹒１１３８

英鎊╱美元 １﹒３４１１ １﹒３４１５ １﹒３３７９

美元╱瑞郎 ０﹒９２９８ ０﹒９３１７ ０﹒９２９６

美元╱港元 ７﹒７９１４ ７﹒７９２０ ７﹒７８８４

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《美元走勢》美國第四季度實際ＧＤＰ年化季率初值，由前值的２﹒３％加速至６﹒９％，

好於預期的５﹒５％。聯儲局主席鮑威爾日前明確表示，局方需要採取行動為近４０年來最熾熱

的通脹降溫，３月份加息基本確認，經濟分析家更進一步調高今年局方加息的預測，可能要在年

內加５次息，到年底利率或將升至１﹒５％。美元繼續受到追捧，美匯指數大漲至９７﹒３０附

近，短線阻力在９７﹒８０。歐元大幅下挫，在美國聯儲局更為鷹派的政策立場下，歐央行與其

差距進一步拉闊，歐元無可避免受壓，大幅下挫跌近１﹒１１低位。短線反彈至１﹒１２可試空

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１１９０ １﹒１０８０ １﹒１２４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒３４４０ １﹒３３５０ １﹒３４８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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