【新冠肺炎】星晨旅遊宣布將啟動自動清盤程序

《經濟通通訊社２８日專訊》新冠肺炎疫情肆弱，打擊本港旅遊業。星晨旅遊在官網公告，
公司董事已通過決議，將根據香港公司（清盤及雜項條文）條例第２４１條，對公司啟動自動清
盤程序，並將於２月１６日下午召開首次債權人會議。
該公司於２０２０年底被一間丹麥旅行社以債權人身份入稟高等法院，提出清盤呈請。根據
星晨旅遊網頁資料，公司於１９７２年成立，曾經是本港其中一間大型旅行社。（ｂｉ）
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