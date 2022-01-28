【新冠肺炎】星晨旅遊宣布將啟動自動清盤程序

《經濟通通訊社２８日專訊》新冠肺炎疫情肆弱，打擊本港旅遊業。星晨旅遊在官網公告，

公司董事已通過決議，將根據香港公司（清盤及雜項條文）條例第２４１條，對公司啟動自動清

盤程序，並將於２月１６日下午召開首次債權人會議。

該公司於２０２０年底被一間丹麥旅行社以債權人身份入稟高等法院，提出清盤呈請。根據

星晨旅遊網頁資料，公司於１９７２年成立，曾經是本港其中一間大型旅行社。（ｂｉ）

