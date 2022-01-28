【新冠肺炎】消息指ＤＳＥ英文科口試或取消，考評局下午交代安排

《經濟通通訊社２８日專訊》考評局將會就今年的中學文憑試有應變安排，考評局秘書長魏
向東下午４時出席網上傳媒簡報會，講解有關內容。消息指考評局或會取消今年的英文科口試。
受疫情影響，文憑試英文科口試過去兩年均要取消。（ｂｉ）
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