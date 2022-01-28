【香港政情】向官校教師講憲制，鄭若驊：國家安全首要政治安全

《經濟通通訊社２８日專訊》律政司司長鄭若驊今日透過網上形式，出席政府中學校長協會

舉辦的聯校教師研討會，向超過１３００名官立中學的校長和教師講解《憲法》和《基本法》的

關係，及維護國家安全和完善選舉制度的重要性。

鄭若驊指出，國家安全首要是政治安全，全國人大按香港實際情況完善選舉制度的決定，擁

有堅穩的法理基礎，為「愛國者治港」提供重要的制度保障。去年１２月順利完成的立法會換屆

選舉，充分體現廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性及公平競爭性，推動香港實現良政善治。

鄭若驊向與會教師闡述《憲法》是國家根本法，具有最高的法律效力，《憲法》和《基本法

》共同構成香港特區的憲制基礎，讓「一國兩制」得以全面貫徹落實，強調必須尊重「一國」為

基本前提，「兩制」才能枝繁葉茂。



＊香港有憲制責任盡早完成維護國安立法＊



鄭若驊解釋《港區國安法》是根據《憲法》賦予全國人大的權力所制定，以防範、制止和懲

治危害國家安全的行為。她亦澄清外界對《香港國安法》下保釋安排和指定法官的一些誤解，並

且重申香港特區有憲制責任，應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法。

至於民主發展方面，鄭若驊重申香港特區是回歸後在中央支持下才開啟民主新紀元，《基本

法》第四十五條和第六十八條清晰定出根據香港的實際情況和循序漸進的原則達至普選的目標。

她又引述歐洲人權法院的判詞及聯合國大會的多次決議，闡明世界上不存在單一的民主模式，每

個地方均有權按各自情況塑造自身的民主願景。（ｂｉ）

