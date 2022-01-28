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28/01/2022 10:47

《本港樓市》本港上季一手私樓落成量按季升４５％，全年跌３１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》運輸及房屋局公布，去年第四季一手私人住宅落成量有
３２００伙，按季上升４５％，按年跌逾５５％，一手私人住宅施工量按季升１９倍，有
１﹒４１萬伙，按年升６９﹒５倍。
　　全年計，２０２１年一手私人住宅落成量有１﹒４４萬伙，按年跌３１﹒１％，一手私人住
宅施工量２﹒１３萬伙，按年升逾８成。
　　至於整體潛在供應方面，當局預期未來３至４年間可提供約９﹒８萬個伙，按季增加
４０００伙。（ｃｗ）

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