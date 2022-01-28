《本港經濟》第四季ＧＤＰ預估按年增長４﹒８％，全年升６﹒４％

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第四季，本地生產

總值較去年同期實質上升４﹒８％，較第三季升５﹒５％放緩，並低於市場預測升５％。本地生

產總值持續擴張是由於本地消費及對外需求均維持穩健增長。２０２１年全年與２０２０年比較

，本地生產總值實質上升６﹒４％，低於市場預測的６﹒６％。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，去年第四季較第三季實質上升０﹒２％。

市場原預估升１％。



＊２０２１年經濟增長扭轉過去兩年跌勢＊



政府發言人表示，２０２１年全年合計，實質本地生產總值顯著增長６﹒４％，扭轉過去兩

年的跌勢，但仍然較２０１８年的水平低約２％。貨物出口受惠於外部需求迅速恢復，年內持續

錄得雙位數升幅；私人消費開支在本地疫情穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃推出之下復蘇

，下半年情況尤其明顯。這些因素都是推動經濟在２０２１年強勁反彈的原因。然而，訪港旅遊

仍然冰封，繼續拖累經濟復蘇。

展望未來，香港經濟在２０２２年料會進一步擴張，但增長步伐受各項不確定因素影響，尤

其是與本地疫情發展相關的因素。最新一波疫情和防疫措施收緊對經濟活動構成了新一輪的壓力

，亦打擊了經濟氣氛。社會必須與政府合作一起控制疫情。（ｃｌ）

