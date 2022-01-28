證監向花旗環球金融罰款近３﹒５億，因在利便客戶活動犯嚴重缺失

《經濟通通訊社２８日專訊》證監會譴責花旗環球金融亞洲公司並處以罰款３﹒４８２５億

元，原因是該公司在２００８－２０１８年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱

向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述。

證監會認為，若非花旗環球金融在內部監控措施、合規職能和管理層監督方面犯有嚴重失誤

及缺失，如此廣泛地存在的不誠實行為不會一直持續。證監會亦認為，花旗環球金融的缺失及失

當行為可歸因於其部分前高級管理人員沒有履行他們的監督職責所致。證監會稍後會對這些人士

展開紀律程序。



＊歐達禮：公司存在鼓吹逐利而漠視誠實的文化＊



證監會行政總裁歐達禮指，花旗環球金融所犯缺失的嚴重程度揭露了該公司存在一種鼓吹逐

利而漠視誠實這基本標準的文化，因此當員工面對要招攬更多生意及提升花旗環球金融的市場佔

有率的持續商業壓力時，採取了欺詐手法而不惜犧牲客戶的最佳利益和損害市場廉潔穩健。

證監會法規執行部執行董事魏建新表示，花旗環球金融的高級管理層沒有確保能夠維持適當

的操守標準和遵守相關監管規定，以及了解、管理和監察其業務及風險。該失當行為相當普遍並

持續了超過十年，這反映花旗環球金融的高級管理層沒有妥善履行其管理及監督責任。（ｃｌ）

