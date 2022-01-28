【夜期時段】２月期指報２３４３１點，升１２點，低水１１９點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，２月期指在夜期時段開市報２３４２９點，升

１０點，低水１２１點，最新報２３４３１點，升１２點，低水１１９點，合約成交３９５張。

２月國指期貨在夜期時段開市報８２０３點，升１１點，低水７點，最新報８１９７點，升

５點，低水１３點，合約成交４７０張。

