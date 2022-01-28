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28/01/2022 19:00

《再戰明天》歐元區公布第四季ＧＤＰ，德國公布ＣＰＩ

　　《經濟通通訊社２８日專訊》歐元區公布第四季ＧＤＰ，及德國公布ＣＰＩ，料為下周一
（３１日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）發布新西蘭經濟調查報告。

＊日本公布工業生產等數據，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊

　　數據方面，下周日本港時間９：３０ａｍ，中國公布１月製造業採購經理人指數，料由
５０﹒３降至５０；１月非製造業採購經理人指數料由５２﹒７降至５０﹒５；１月綜合採購經
理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布１月財新製造業採購經理人指數，料由５０﹒９降
至５０。
　　下周一香港公布１２月貨幣供應Ｍ１；１２月貨幣供應Ｍ２；１２月貨幣供應Ｍ３。德國公
布１２月零售銷售，月率料由０﹒８％逆轉至下滑１﹒４％。本港時間７：５０ａｍ，日本公布
１２月工業生產，月率料由７％逆轉至下滑０﹒４％，年率升幅料由５﹒１％收窄至２﹒９％；
１２月零售銷售月率升幅料由１﹒３％收窄至０﹒４％，年率升幅料由１﹒９％擴大至２﹒８％
。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１２月新屋動工，年率升幅料由３﹒７％擴大至８﹒１％；
１月消費者信心指數料由３９﹒１降至３７。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布１２月零售銷售

　　本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，季率升幅料由２﹒２％收窄至
０﹒４％，年率升幅料由３﹒９％擴大至４％。本港時間９：００ｐｍ，德國公布１月消費者物
價指數，月率料由０﹒５％逆轉至下滑０﹒３％，年率升幅料由５﹒３％收窄至４﹒２％。本港
時間１０：４５ｐｍ，美國公布１月芝加哥採購經理人指數，料由６４﹒３降至６２。本港時間
１１：３０ｐｍ，美國公布１月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：國投（０１３８６）、裕勤（０２１１０）、同仁資源
（０８１８６）、浩柏（０８４３１）等。（ｗａ）

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