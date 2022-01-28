【企業盈警】黛麗斯（３３３）料中期綜合淨溢利不少於３００萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》黛麗斯國際（００３３３）公布，截至去年１２月３０日止六

個月，預期集團將錄得綜合淨溢利不少於３００萬元，而於截至２０２０年１２月３０日止六個

月則錄得綜合淨溢利２９３０萬元。

淨溢利下跌主要是由於去年度出售位於香港的物業錄得一次性收益約２８３０萬元；及去年

度公司的附屬公司透過香港政府「保就業」計劃獲得之政府補助約６７０萬元，而於該期間並無

以上收益。（ｂｎ）

