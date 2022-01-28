【企業盈喜】神冠控股料去年純利升最多４０％至約１﹒２７億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》神冠控股（００８２９）公布，截至去年１２月３１日止年度
，預期將錄得該年度公司擁有人應佔盈利介乎約１﹒１８億至約１﹒２７億元人民幣，較截至
２０２０年１２月３１日止年度增加約３０％至４０％。
純利增加主要原因是由於該年度銷量增加，以及客戶對膠原蛋白腸衣新產品的認可度逐步提
高。（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話28/01/2022
《嚟緊炒D乜》毛利率年年升 染藍黑馬中國飛鶴準備起飛
|中國故事28/01/2022
《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅 滬綜指低收牛年累挫8%
|財經熱話28/01/2022
核數師辭任合生曾挫三成 恒大傳或遭拆骨股價積弱
|財經熱話28/01/2022
【收息股攻略】高息股唔使亂估！呢兩隻電訊股同為虎年利是股！
|FOCUS28/01/2022
【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏 對標蘋果道阻且長
|財經熱話28/01/2022
Tesla績後股價急跌兼大行唱淡車股 比亞迪插7%小鵬跌一成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰