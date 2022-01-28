【企業盈喜】神冠控股料去年純利升最多４０％至約１﹒２７億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》神冠控股（００８２９）公布，截至去年１２月３１日止年度

，預期將錄得該年度公司擁有人應佔盈利介乎約１﹒１８億至約１﹒２７億元人民幣，較截至

２０２０年１２月３１日止年度增加約３０％至４０％。

純利增加主要原因是由於該年度銷量增加，以及客戶對膠原蛋白腸衣新產品的認可度逐步提

高。（ｂｎ）

