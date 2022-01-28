【企業盈警】晨訊科技料去年持續經營業務虧損擴至最多１﹒９５億

《經濟通通訊社２８日專訊》晨訊科技（０２０００）發盈警，預期於去年度公司擁有人應

佔持續經營業務虧損將大幅增加至約１﹒８５億至１﹒９５億元，而２０２０年度則錄得虧損約

３６５０萬元。

該集團解釋，虧損擴大主要歸因於去年財政年度的行政開支及研發開支較２０２０年財政年

度大幅增加；由於競爭激烈及原材料價格上升，去年手機及物聯網終端業務的毛利率按年有所下

降及出貨總額未達到預期的目標。（ａｃ）





