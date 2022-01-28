【新冠肺炎】政府向機場航空支援服務營運商提供補貼，今起可申請

《經濟通通訊社２８日專訊》政府將透過第五輪「防疫抗疫基金」，向機場的航空支援服務

營運商提供一筆過非實報實銷補貼。機管局今日起接受合資格公司申請。

合資格的航空支援服務營運商必須是機管局的特許經營商、專營商或營運許可證持有者，其

業務在疫情期間因機場的客運量下跌而受到負面影響。機管局審核申請後，會根據合資格公司的

規模，發放３００萬元至８００萬元不等的一筆過補貼。（ｈｙ）

