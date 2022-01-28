【新冠肺炎】新葵芳花園Ｃ座、黃大仙新光中心解封，名有１宗初陽

《經濟通通訊社２８日專訊》政府昨日（２７日）圍封葵芳新葵芳花園Ｃ座、觀塘崇仁街安

順大廈、以及黃大仙新光中心第一座及第二座，納入強檢公告，其中，新葵芳花園Ｃ座及黃大仙

新光中心第一座及第二座，各發現１宗初步陽性個案；觀塘安順大廈則沒有發現陽性個案。

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