《小傳日記》Ｔｅｓｌａ今年唔出新車款，新能源車過年前見血？

《小傳日記》魚缸今日繼續跌，好彩仲守得住２３５００。ＡＴＭ得巴巴（０９９８８）升

１巴仙，騰訊（００７００）同美團（０３６９０）臨尾跌幅都收窄番。反而，汽車佬就唔多掂

喇，吉利（００１７５）跌近４巴仙，比亞迪（０１２１１）仲跌９巴仙！

公司諗住分拆比亞迪半導體喺深交所創業板獨立上市，今日正式「開綠燈」。只不過，比亞

迪喺Ａ場表現唔太好，早段曾經跌超過７巴仙。Ｈ場情況同樣慘烈，低見２巴仙，之後越跌越多

，最後連２２０銀都跌穿埋！

唔止比亞迪，另外兩隻新能源車佬小鵬（０９８６８）同理想（０２０１５）亦跌得甘！隔

晚喺美國分別跌超過一成同６巴仙，今日喺魚缸都跌超過一成同３巴仙。兩隻都裂口低開，呢幾

日整條下降軌，成條瀑布咁，飛流直下三千丈呀！

車佬唔夠油繼續行，搞邊科呢？可能因為Ｔｅｓｌａ話今年唔會推新車款，今年供應鏈問題

都未必搞得掂，隔晚喺美國都跌超過一成。仲有呀，摩通、瑞銀等大行都唔太睇好車股，瑞銀更

加話美國加息會影響到汽車佬估值，小鵬會最大鑊喎！睇公仔圖，小鵬跌穿晒之前嘅支持位，今

日跌過１２３﹒６銀創新低，走勢好唔掂。之前車股炒得實在瘋狂，炒到估值高晒，依家呢浸調

整底去到幾時先完呢？請請！



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