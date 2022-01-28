【新冠肺炎】將軍澳圓玄學院第三中學、葵涌傳道會李賢堯中學爆疫

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校有爆發個

案，將軍澳道教圓玄學院第三中學，之前有夏葵樓學生就讀５Ｃ班，但其他班１年班及３Ｂ班都

有個案，當中３Ｂ有４個確診及１初步確診，同班同學需要檢疫。另外，葵涌中華傳道會李賢堯

紀念中學：有５Ｃ及６Ｃ有同學有個案，出現傳播情況，該校有來自逸葵樓學生就讀。（ｈｙ）

