【企業盈警】玖龍紙業（２６８９）料中期純利按年跌不多於３５％

《經濟通通訊社２８日專訊》玖龍紙業（０２６８９）預期，截至去年１２月底止六個月，

純利按年跌不多於３５％。純利下降主要由於是產品售價的增長遠低於原材料成本的上漲，同時

銷售量在新冠疫情期間保持相對穩定。

倘撇除經營和融資活動的匯兌收益（扣除稅項）８９４０萬元（人民幣．下同），去年同期

純利為３９﹒１３億元。（ｈｙ）

