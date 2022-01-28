《宏策俊見－陳俊業》美股跌市成因及分析

《宏策俊見》美股今年開局即大跌，扭轉去年的強勢表現，標普５００指數在今年初至１月

２７日累跌近一成，科技股佔比較重的納指跌幅更大，於同期下跌近一成半。到底有什麼原因導

致美股大跌的？筆者嘗試在這裏略為探討：



＊縮表陰霾引發市場恐慌＊



首先是鮑威爾意外提及了縮表。美股大概是從１月１２開始調頭跌下來的，而剛好前一天

（１月１１日）是美國聯儲局主席鮑威爾在為連任提名作證，當時他提及了要在今年餘下時間縮

減聯儲局的資產負債表（縮表），這是市場基本上未有預料到的事情。

筆者認為真正讓市場恐慌的不是縮表的本身，而是縮表的「不確定性」，因為鮑威爾在１月

１１日拋出了這個今年餘下時間會縮表的「炸彈」，但他沒有說明這個炸彈何時會爆？威力有多

大？會延續多久？這些範疇他完全沒有給出指引，而這個隱憂就讓市場形成了一種不可預測的恐

懼。

市場原先有些期望他會在１月２６日的政策會議上披露更多有關縮表的訊息，例如預計規模

與時間表等，結果他除了強化了將加快加息與縮表的語調外，基本上沒有任何具體內容提供，所

謂解鈴還需繫鈴人，只要鮑威爾仍未能為縮表迷團解話，這個縮表迷霧仍然會籠罩著大市。



＊美股估值偏高＊



第二，美股估值偏高。在年初下跌前，標指預測市盈率２２﹒８倍，納指的３３﹒２倍，都

是處於約過去５年平均的正一個標準差水平，現時雖然跌至５年平均的分別１９﹒６倍與

２７﹒１倍，但仍是有下跌的空間，因為目前是主導大市表現的是市場情緒而不是基本面，而大

市也已形成下行趨勢的新動力，估值絕對有可能在５年的平均水平進一步向下縮減。



＊技術性堡壘崩塌＊



第三，技術性穿位。標普５００指數自從２０２０年３月谷底反彈並重上２００天線後，一

年多以來從未跌穿１００天線，每次回調至５０天或１００天線均能反彈，因此這兩條移動平均

線逐漸形成堅固的堡壘。但好境不常，標指在今年的跌浪中正式跌穿了１００天線，在這一刻，

這個守了一年的堅固堡壘就不再存在了，標指再直接跌穿２００天線水平。與此同時，標指也跌

穿了５０週線，而且在１月２６日美聯儲會議後並沒有收在５０週線上方，意味市場傾向不相信

會議結果能讓美股重上並企穩於５０週線樓上。簡單說，技術型態顯示美股走勢很弱。



＊烏俄局勢醞釀危機＊



第四，烏俄緊張局勢升溫。在美股跌市之際，烏俄問題升溫助攻跌勢，據資料顯示俄軍目前

正集結在烏克蘭以東位置，軍隊數目逾１０萬，而北約據點則在烏克蘭西面。烏克蘭指俄方或將

於１月至２月發動攻擊，美國則表示可以隨時增派８５００士兵及呼籲僑民撤出烏克蘭。由於目

前烏俄問題仍是一個計時炸彈，事件降溫前將仍將對市場情緒構成負面的影響。

綜合以上原因及其往後發展的可能性，目前難言美股並沒有進一步下跌的空間。但可留意在

全線股票跌至合理或低殘估值後，捕捉基本面健康的優質企業。

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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