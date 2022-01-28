《雷鳴天下－雷鼎鳴》烏克蘭和還是戰？

《雷鳴天下》烏克蘭局勢依然緊張，美國及歐洲股市大幅波動，港股也被波及。會不會真打

起來？最後如何收場？



今天的形勢自有它的歷史根源。二次世界大戰後美蘇冷戰，到了８０年代時，蘇聯基本上是

中了美國心戰之計，一敗塗地，整個蘇聯瓦解，經濟崩潰、民生凋零，但仍幸手上還掌控著一大

批核彈及先進武器，西方國家也不敢太過胡來（見去年１２月３１日本欄拙作－－美俄博弈對中

港的啟示）。



＊烏應保持中立 扮演緩衝國＊



美國的國策一直都是要遏制蘇聯及後來的俄羅斯，這與意識形態關係不大，霸權利益才是主

導，所以即使是親美的葉利欽主政時，美國一樣步步進逼，拉攏了解體後東歐的國家，慢慢對俄

羅斯形成圍堵局面。美國的一種具體策略便是挖俄羅斯的牆腳，不斷把東歐國家及從蘇聯解體出

來的國家拉入北約。愛沙尼亞與拉脫維亞此等與俄羅斯領土接壤的國家也一早入了北約，俄羅斯

當年也無可奈何，但現在有重要戰略位置、與俄羅斯腹地接壤的烏克蘭也被鼓動加入，可把俄羅

斯置入險境。２０１４年俄羅斯為了奪回克里米亞，還打了一仗，歐美國家也無可奈何。



烏克蘭夾在俄羅斯與北約之間，最好的策略本來便是保持中立，扮演緩衝國的角色。若是親

美國，肯定會得罪就在身旁的俄羅斯，除非美國肯與擁有強大軍力的俄羅斯大打一仗，否則烏克

蘭只是自己在找死。



對俄羅斯而言，若烏克蘭加入了北約，本身的安全便會受到嚴重威脅，俄羅斯人民也會對政

府十分不滿。對美國及其他北約成員而言，多一個烏克蘭在北約，只是錦上添花之事，與生死存

亡無甚關係。美國霸權的作風是事事想贏盡，得寸進尺，其他歐洲國家卻不見得有此惡習。



＊美內外交困 難與強國開戰＊



如果美國國力足夠強大，也許她能按照其霸權思維行事，但美國近年內外交困，國債直衝

２９萬億，人民分裂，通脹失控，又剛從阿富汗倉皇逃離，還有與一超級軍事強國打仗的氣魄嗎

？拜登說不會派兵，是符合其客觀形勢之言。美國不打，歐洲諸國也不會自找麻煩，與俄羅斯戰

場上相見。烏克蘭恐怕是被美國賣了。



美國為了保住霸主地位，總要說些場面話，表明若俄羅斯派兵進入烏克蘭，俄便要承受巨大

代價。也許這代價包括對普京個人的制裁，但這不會有用。一般相信，美國能出的招，最厲害的

還是切斷俄羅斯與ＳＷＩＦＴ的關係。



ＳＷＩＦＴ是一個國際上銀行貨幣交收的資訊系統，由２００餘個國家及地區共１﹒１萬家

銀行組成，一個國家若被排除出去，付錢給其他國家或從其他國家收錢都會十分困難，國際貿易

也會應聲下跌。ＳＷＩＦＴ不屬於任何國家，政治上中立，但美國卻可通過制裁ＳＷＩＦＴ中不

聽話的人員而迫使其受美國指揮。實際上，美國也不是事事都能迫使ＳＷＩＦＴ就範，因為剔除

一個國家會使國際匯市大起波動。２０１２年制裁伊朗倒是一個例外。若受制裁國家強大，

ＳＷＩＦＴ會怕茲事體大，不敢動手。俄羅斯是軍事大國，貿易總額每年約８０００億美元，世

界多個國家，例如德國與中國，都十分樂意買她的能源，她們不會願意見到俄羅斯無法參與國際

貿易。



＊將俄逐出ＳＷＩＦＴ 美損人損己＊



美國若是用盡九牛二虎之力，也許能把俄羅斯逐出ＳＷＩＦＴ，但這對美國也是十分不利。

美國霸權的基礎之一便是美元，若俄羅斯這樣的大國也不在ＳＷＩＦＴ，且因而不能用美元交收

，必會使到不少國家探索其他的交收系統，減少使用美元，假以時日，這有可能把美元霸權連根

拔起。所以美國除非迫不得已，會鼓勵多些貿易用美元交收。所以美國若用ＳＷＩＦＴ這武器，

也是一種損人損己的七傷拳，能不用便不用，虛言恫嚇的成分甚大。



更有甚者，若真把俄羅斯從ＳＷＩＦＴ踢走，俄必會加強與中國的合作，中國需要俄的石油

、天然氣、小麥，俄則對中國齊全的工業產品有強大需求，二者互補性很強，中俄聯手，美國很

難應付。



普京是一個深明美國弱點的人，他可用何種策略？若美國不再鼓動烏克蘭加入北約，局面可

能緩和，但若烏克蘭自己找死，要加入北約，俄羅斯揮軍入烏，換掉其政府，讓親俄人執政，並

不奇怪。反正北約不敢開戰，ＳＷＩＦＴ的制裁是雙面刃，俄若有與中國合作的底氣，大可不受

威脅。



若如此，世人會再次看到，美國放棄了阿富汗後，可以再丟棄烏克蘭，台灣的民進黨政府也

會感到唇亡齒寒。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》（轉載自晴報）



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