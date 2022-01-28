《青工俠說－廖錦興》Ｄ－Ｍａｒｋ推動香港創新創意產業

《青工俠說》「別以為讓孩子們使用購買回來的電腦軟體，就等於創造了個性化學習。這是

對個性化學習最大誤解之一。」ＩＳＴＥ國際教育技術協會行政總裁Ｍｒ﹒ Ｒｉｃｈａｒｄ

Ｃｕｌａｔｔａ年前在一個教育工作者論壇上的分享令我印象深刻。誠然，設計師在創意產業中

要有走出框框和具有無限創意，才創作出既能改善社會生活又能有趣味甚至配合人類可持續發展

的產品。



香港百多年中西文化交流和融合的背景，創新創意產業亦是亞洲地區的前列城市之一，而在

內地的經濟發展推動下，大部分省份都在創意產業方面有出色的表現。在全球化競爭下，傳統企

業衝破舊有的約束和限制，培育創意文化，才能有效推動可持續發展。除了院校在ＳＴＥＡＭ同

步發展學生的能力，初創及中小企業亦需把握機會利用香港在智慧財產權的優勢，全力以創新創

意為業務模式。



香港工業總會轄下的香港設計委員會自２０１５年開始舉辦《香港Ｄ嘜認證計劃》

（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｄ－Ｍａｒｋ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｓｃｈｅｍｅ），計劃

旨在鼓勵企業建立優質卓越的設計團隊，並活用優質設計。每年亦會頒發香港Ｄ嘜認證予優秀產

品設計企業，以表揚這些企業有良好機制去善用設計，認證的申請要求是持有有效的香港商業登

記證的公司，並承諾遵守六項要求：



（一）分享（Ｓｈａｒｅ）：願意與外界分享設計專業知識；

（二）鼓勵（Ｅｎｃｏｕｒａｇｅ）：鼓勵設計合作；

（三）聘用（Ｅｎｇａｇｅ）：聘用或外判工作給本地或外地的設計師；

（四）推廣（Ｐｒｏｍｏｔｅ）：內外推廣設計的重要性；

（五）投資（Ｉｎｖｅｓｔ）：對設計作短期及長期投資；

（六）尊重（Ｒｅｓｐｅｃｔ）：尊重設計，設計過程至成果均有一套完善設計政策及管理

，並保護智慧財產權。



至今有近百間企業獲頒發Ｄ嘜認證，所涵蓋的業務層面相當廣泛，由印刷、環保科技、傢俬

家品、廣告、建築及室內設計、鐘表到食品等。去年的香港Ｄ嘜認證頒發典禮中也設有小型展覽

會，讓部分獲得認證企業展出其別出心裁的產品設計。當中有兩間企業更分享創新思維的產品設

計，包括星光視覺媒體利用印刷技術上的優勢，推出獨一無二的３Ｄ立體環保木拼圖產品；而普

斯特有限公司在傳統玩具行業上，由零開始拓展ＳＴＥＡＭ教育玩具產品，令幼童可藉從小接觸

的玩具去學習科學科技知識，啟發潛能培養創新和解難能力。香港企業面對疫情和經濟下滑的困

難環境，若能發揮創新創意精神，必能在「危」中找到「機」。對於符合上述Ｄ嘜認證要求的企

業，不妨申請認證提升市場價值和認受性，把握香港創新之都的優勢，令企業和產品更加具競爭

力。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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