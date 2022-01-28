【聚焦人幣】人幣中間價續挫３６４點子逾三周低，報６﹒３７４６

《經濟通通訊社２８日專訊》美國上年第四季ＧＤＰ增長超預期，進一步支持聯儲局３月加
息，維持美元強勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７４６，較上個交易日
跌３６４點子，實現兩日連貶，創１月５日以來逾三周新低，兩日累挫５００點，上個交易日報
６﹒３３８２。
今天是牛年最後一個交易日，以整個牛年（２０２１年２月１８日－２０２２年１月２８日
）計，人民幣中間價在牛年累漲１％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７４６ ＋３６４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１０３０ －１８０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５２４７ －１１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１８２ ＋４６﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５３２８ ＋２３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒４８５９ －２２５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１９５８ －２０４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７１１６ ＋１１３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４５９ －１０３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒００５０ ＋１９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８２ －３７﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒２３６７ －３０２６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４２５４ ＋７０﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒９２００ －４３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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