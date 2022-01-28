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28/01/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價續挫３６４點子逾三周低，報６﹒３７４６

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國上年第四季ＧＤＰ增長超預期，進一步支持聯儲局３月加
息，維持美元強勢。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７４６，較上個交易日
跌３６４點子，實現兩日連貶，創１月５日以來逾三周新低，兩日累挫５００點，上個交易日報
６﹒３３８２。
　　今天是牛年最後一個交易日，以整個牛年（２０２１年２月１８日－２０２２年１月２８日
）計，人民幣中間價在牛年累漲１％。
　　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７４６　　＋３６４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１０３０　　－１８０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５２４７　　　－１１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１８２　　　＋４６﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５３２８　　　＋２３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒４８５９　　－２２５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１９５８　　－２０４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７１１６　　＋１１３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４５９　　－１０３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒００５０　　　＋１９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８２　　　－３７﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒２３６７　－３０２６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４２５４　　　＋７０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒９２００　　　－４３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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