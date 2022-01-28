《經濟通通訊社２８日專訊》內地金融科技公司３６０數科宣布，自１月２８日起，將陸續

整合旗下小微相關產品在全新升級的平台「周轉靈」上，目前已完成整合的產品包括：３６０稅

易貸、３６０發票貸、３６０煙草貸、３６０商戶貸、加大鵝等。升級後的「周轉靈」計劃引入

更多針對小微用戶的企業服務，在原有金融鏈接服務基礎上，增添更多輔助小微企業經營性工具

。

３６０數科的母公司為網絡安全３６０集團（滬：６０１３６０），２０１８年１２月在美

國納斯達克交易所掛牌上市。公司主要有三條業務線－－面向個人消費者的信貸業務、小微企業

貸和２Ｂ業務，旗下主要產品有３６０借條、３６０小微貸等。主要業務主要就是通過「３６０

借條」等平台為銀行提供助貸服務。從２０２０年以來監管政策的演變趨勢來看，助貸業務的調

整方向主要集中在防止過度借貸、減費讓利、征信持牌、限制跨區域放貸等方面。

２０２１年４月２９日，人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局等金融管理部門聯

合對部分從事金融業務的１３家網絡平台企業進行監管約談，３６０數科亦在其列。２０２１年

７月「３６０借條」應用程式（Ａｐｐ）亦被多個應用商店下架。（ｄｗ）

