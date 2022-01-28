  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/01/2022 13:27

【中概焦點】３６０數科整合旗下小微金融產品至「周轉靈」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內地金融科技公司３６０數科宣布，自１月２８日起，將陸續
整合旗下小微相關產品在全新升級的平台「周轉靈」上，目前已完成整合的產品包括：３６０稅
易貸、３６０發票貸、３６０煙草貸、３６０商戶貸、加大鵝等。升級後的「周轉靈」計劃引入
更多針對小微用戶的企業服務，在原有金融鏈接服務基礎上，增添更多輔助小微企業經營性工具

　　３６０數科的母公司為網絡安全３６０集團（滬：６０１３６０），２０１８年１２月在美
國納斯達克交易所掛牌上市。公司主要有三條業務線－－面向個人消費者的信貸業務、小微企業
貸和２Ｂ業務，旗下主要產品有３６０借條、３６０小微貸等。主要業務主要就是通過「３６０
借條」等平台為銀行提供助貸服務。從２０２０年以來監管政策的演變趨勢來看，助貸業務的調
整方向主要集中在防止過度借貸、減費讓利、征信持牌、限制跨區域放貸等方面。
　　２０２１年４月２９日，人民銀行、銀保監會、證監會、國家外匯管理局等金融管理部門聯
合對部分從事金融業務的１３家網絡平台企業進行監管約談，３６０數科亦在其列。２０２１年
７月「３６０借條」應用程式（Ａｐｐ）亦被多個應用商店下架。（ｄｗ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS28/01/2022
【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏　對標蘋果道阻且長
財經熱話28/01/2022
Tesla績後股價急跌兼大行唱淡車股　比亞迪插7%小鵬跌一成
大行報告28/01/2022
【大行炒D乜】吉利評級又畀人Cut　click入嚟睇睇
開市Good Morning28/01/2022
溫鋼城：騰訊若成功私有化鬥魚有利遊戲業務整合　維持買入價440元
財經熱話28/01/2022
【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續
財經熱話27/01/2022
恒隆地產及恒隆集團去年扭虧　料疫情對零售業務影響較大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金