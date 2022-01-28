【新冠肺炎】全國新增３９宗本土確診，北京再有２宗無症狀轉確診

《經濟通通訊社２８日專訊》國家衛健委公布，１月２７日，全國確診者新增確診６４宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２５宗，本土病例３９宗（浙江１６宗均在杭州市；黑

龍江９宗均在牡丹江市；北京８宗，其中豐台區７宗、大興區１宗；天津４宗均在河北區；貴州

１宗在安順市；兵團１宗在建設兵團第四師），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例均在北京。

無新增死亡病例；新增疑似病例３宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院１５７宗。此外，

新增無症狀感染５４宗，１２宗為本地個案。

截至１月２７日，現有確診病例２２６８宗（其中重症病例９宗），累計治愈出院病例

９８９７１宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５８７５宗，現有疑似病例３

宗。累計收到港澳台地區通報確診病例３２０９５宗。



＊專家：杭州本輪疫情已傳播至第三代＊



浙江省杭州市周三新增１宗Ｏｍｉｃｒｏｎ確診個案。該省昨日通報，新增８宗確診病例均

在杭州市。全省統一實施風險人群管控政策，省旅行社及在線旅遊企業將暫停經營跨省團隊旅遊

及「機票＋酒店」業務；同時總體提倡市民留杭過年，減少人員流動。

浙江省衛健委副主任夏時暢表示，杭州本輪疫情現有的病例，傳播鍊是清楚的，就是以慧而

特（中國）餐飲設備有限公司員工為主，以及他們的關聯人員有關。２１日餐飲設備公司開年終

總結會，２４日首例病例感到有症狀，第二天去醫院主動就診初篩陽性。因此推斷他可能感染的

時間是在１９日，這樣來看，從１９日開始到病例診斷已經將近一周時間，在這一周時間可能有

三代病例傳播。

而杭州市新增的１４宗確診中，章某在西湖區有活動和居住。根據國家、省疫情防控有關規

定，經有關專家研判，劃定西湖區古盪街道嘉禾花苑９幢、浙商財富中心４幢和病例１月１９日

至２３日行動軌跡涉及的６家店鋪（浙商財富中心附近羅森便利店、十足便利超市、可莎蜜兒麵

包店、老娘舅店、老街麵館、萬塘路喃喃椰海南椰子雞）為封控區；嘉禾花苑其它區域為管控區

；東至古墩路，南至古蓮街，西至紫荊花路，北至金月巷為防範區。（ｃａ）





