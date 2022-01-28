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28/01/2022 08:38

【Ａ股震盪】官媒再發聲撐Ａ股，上市公司公募基金齊回購提振信心

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股昨日（２７日）再大跌，滬綜指以接近在全日最低位收市
，收挫１﹒７８％穿三千四，外資大舉流出１４６﹒２４億元（人民幣．下同）創年半高。繼
２６日內地官媒呼籲不宜對Ａ股下跌反應過度，今日三大證券報紙頭版又再次發聲，稱愈來愈多
優質上市公司拋出大手筆回購及股東增持計劃，提振市場信心，基金公司也斥巨資，密集「自購
」傳遞積極信號。　統計結果顯示，截至２７日２３時，當天已有１５家公募基金宣布擬用自有
資金進行自購，計劃自購金額合計高達１１億元。
　　《上海證券報》引述統計數據稱，２０２２年以來，已有超過７０家公司拋出回購計劃；從
回購金額來看，長春高新（深：０００６６１）、正泰電器（滬：６０１８７７）、中環股份
（深：００２１２９）、京東方Ａ（深：０００７２５）等上市公司回購金額居前，均超過億元
（人民幣．下同）。
　　《證券時報》報道稱，包括匯添富、易方達、華夏、廣發、富國、南方、工銀瑞信、嘉實等
在內的多家基金公司紛紛自購旗下基金，自購金額５０００萬元至２億元不等，且均承諾持有至
少一年。
　　《中國證券報》頭版引述專家稱，海外風險因素對中國實際影響有限，對市場情緒的影響也
不會持久，支撐Ａ股市場長期向好的因素並未改變。經過調整的Ａ股吸引力進一步提升，對未來
Ａ股市場健康穩定發展充滿信心。（ｊｔ）

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