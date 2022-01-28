《新股上市》天齊鋰業Ｈ股ＩＰＯ申請獲中證監受理

《經濟通通訊社２８日專訊》天齊鋰業（深：００２４６６）公告，首次公開發行境外上市
外資股（Ｈ股）並在港交所主板掛牌上市的申請材料，獲得中證監受理。
天齊鋰業昨日（２７日）發布全年業績預告，預計去年實現淨利潤１８億至２４億元（人民
幣．下同），而單單是第四季就賺了１５﹒７億元，幾乎是前三季度利潤總和的２倍，而
２０２０年為虧損１８億元。（ｊｔ）
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