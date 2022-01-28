《神州縱橫－凌昆》中國搶佔新經濟先機

《神州縱橫》中國經濟短期內宏觀狀態弱不容樂觀，但從長遠看卻底氣良佳前景亮麗。長期

動力強是正能量，近期政策失當是負能量，最終正能量可望勝出，負能量只會帶來一些波折。總

之，道路是曲折的，前途是光明的。



＊科技拉動增長見成效＊



目前正能量的最具體表現是經濟升級轉型及結構優化速度快，質毒隨之迅速提高。如去年高

科及裝備工業增長分別為：８％及１３％，都遠高於工業的平均９﹒６％，個別產品的增幅還逾

兩成，甚至達到三位數。由創科帶動的增長模式漸上軌道，科研投入於２０２０及２０２１兩年

分別增加１０﹒２％及１４﹒２％，現已佔到ＧＤＰ的２﹒４４％。以新能源、新信息及新交通

領頭的新基建正廣泛建設，為新經濟、數字經濟的發展打下了日益堅實的基礎。新技術的開發應

用正不斷提升中國的供應鏈及產業鏈雙鏈競爭力，形成了日俱增的領前優勢。突出的例子包括互

聯網＋、５Ｇ＋、北斗＋、無人機＋等，更多的新技術多元化多層次綜合應用正在浮現，如５Ｇ

、ＡＩ及北斗的結合在建造、物流及其他方面應用日廣。這些事例正產生兩大效應：一是改造工

農業、建造及服務等多個產業，並重塑供應鏈及開拓生態鏈。二是改革人們的生活方式及社會營

運。因此不單是經濟技術領域，人類文明亦正掀開新頁步入新階段。這乃新時代的最根本背景和

新形勢的基石。



＊發展新經濟有優勢＊



中國在新經濟上投入日多，並已取得初步成果，新企業（如獨角獸、瞪羚等）正湧現，新型

創科產業如新材料、生物工程、精密機電及高端製造、服務等正茁創成長。當局還有多項長遠的

推動策略及措施，如去年末便出台了「十四五」數字經濟發展規劃和２０３５年的遠景規則。提

出到２０３５年數字經濟核心產業增值將要佔ＧＤＰ一成，到２０３５年形成較成熟的數字經濟

市場體系，其發展水平居世界前列。無疑歐美日等發達國均已有各自的新經濟發展策略，但中國

在落實上將更有把握，無論物質基礎、社會意向及政策支持均更有更佳條件。因此只要中國作出

充分努力，未來十年左右將可見到中外在新經濟競賽上的分野。中國的競賽優勢包括：（一）規

模紅利。中國ＧＤＰ世界第一，投資新經濟的資金亦快速上升，在不少領域已居世界首位。（二

）人才紅利。中國專上畢業生及科技人才均居世界首位，其質素亦不斷提升。（三）多項新基建

已取得技術及產能領先優勢。（四）全球化不可逆。即使歐美與華脫勾，中國仍有廣大的新興陣

營市場及資源供給，且「一帶一路」合作有利中國與這些國家交往。（五）舉圍體制有助集中力

量攻堅。《資深評論員 凌昆》



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