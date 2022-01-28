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即市新聞

28/01/2022 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升９點企６﹒３６，牛年收爐累升１﹒２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》牛年最後一個交易日，美元維持強勢，人民幣中間價創逾三周
新低，人民幣即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開４５點子後，維持窄幅上落，尾盤收復失地，收
報６﹒３６３６小升９點子。以整個牛年（２０２１年２月１８日－２０２２年１月２８日）計
，人民幣即期匯率在牛年累漲近１﹒２％。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１８點子，報６﹒３６９８。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７４６，較上個交易日跌３６４點子，
實現兩日連貶，創１月５日以來逾三周新低，兩日累挫５００點。人民幣中間價在牛年累漲１％


＊專家料美指繼續大幅上行空間有限＊

　　交易員稱，聯儲局加速緊縮預期下美指飆升突破９７關鍵點位，但市場情緒較為平穩，對人
民幣構成支撐；春節假期最後一個交易日，客盤結匯需求趨降，美指繼續大幅上行空間亦有限，
預計匯價難出現劇烈波動。
　　興業研究最新報告稱，緊縮預期是維持美元指數強勢的核心邏輯。在３月議息會議公布新的
點陣圖之前，市場對於今年加息四次的定價程度已經很高，美元指數短線大幅上行的空間有限。
需要聯儲局更加明確的鷹派指引才能進一步抬升美元指數。高經常帳戶順差使得此輪聯儲緊縮下
人民幣貶值壓力顯著小於上一輪。（ｊｔ）

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