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即市新聞

28/01/2022 11:18

【數據前瞻】內外需皆走弱，機構料１月官方、財新ＰＭＩ同降

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局將於周日（３０日）公布官方及財新ＰＭＩ。據《
路透》綜合１７家分析機構的預估中值顯示，內外需皆走弱、疫情散發頻發、以及冬奧會前嚴厲
的空氣污染防治行動等，都意味著內地１月經濟景氣仍在走弱，預計１月官方製造業採購經理人
指數（ＰＭＩ）降至５０，上月為５０﹒３。另據１０家機構預估中值顯示，財新１月中國製造
業ＰＭＩ料亦降至５０﹒４，上月觸及５０﹒９創半年高位。
　　野村證券中國首席經濟學家陸挺預計，冬奧會前嚴格的空氣污染防治措施，疫情散發頻發、
地產降溫和出口放緩等帶來的需求收縮，預計將拖累製造業ＰＭＩ溫和回落。他並預計，官方非
製造業ＰＭＩ也將明顯回落，主因最新一輪疫情衝擊令服務業嚴重受創。陸挺認為，和此前的疫
情相比，這輪疫情更加分散而且持續更長時間，高傳染性奧密克戎變異株的出現給整體經濟構成
嚴重威脅。

＊中金：經濟最快二季度企穩＊

　　與此同時，中金自行構建的中國經濟領先指數（ＬＥＩ）顯示，經濟在一季度仍有下行壓力
。中金報告稱，在建築活動繼續走弱、外需沒有走強趨勢的背景下，一季度經濟增長回升存在較
大的難度。經濟有可能在二季度企穩、並逐步改善。
　　總的來看，目前穩增長可能剛剛度過第一關（金融條件），正在第二關（地產與訂單）徘徊
，還沒到第三關（早周期行業及其上下游）和第四關（內外需、生產、價格的全面回升）。在當
下這個階段，確定性相對高的是：短期增長的下行壓力，以及增長在一到兩個季度內停止惡化（
企穩）。（ｗｌ）

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