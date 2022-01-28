【北京冬奧】習近平將出席冬奧會開幕式並舉行系列外事活動

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於２月４日

至６日出席北京２０２２年冬奧會開幕式，為來華出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員

及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

２０２２年北京冬奧會將於２月４日至２０日舉行，這將是中國首次舉辦冬季奧運會，而作

為主辦地點之一的北京也因而成為首個夏季及冬季奧運會皆申辦成功的城市。（ｗｌ）

