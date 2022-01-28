【ＦＯＣＵＳ】「雷布斯」遭股民刷屏，對標蘋果道阻且長

【ＦＯＣＵＳ】上月高調宣布「正式對標蘋果」的「雷布斯（雷軍）」，個人微博周四

（２７

日）遭損手損腳的小股民憤怒刷屏後，原來「親生仔」小米（０１８１０）的股價沒有最低、只

有更低，

繼昨日破發後周五（２８日）續低見１５﹒８８元。另邊廂，蘋果發布創紀錄季度報告，盤後股

價急升

５％。



＊股價破發，「年輕人第二次腰斬」＊



「歷史不會重複，但會押韻」。２０１８年７月以１７元發行價登陸港股的小米，從上市首

周最高

２２﹒２元，跌跌不休至２０１９年９月的８﹒２８元；如今再從２０２１年１月實現「至少賺

一倍」的３５﹒９元，挫

至今早最低的１５﹒８８元，難怪刷屏者之一大呻「年輕人第二次腰斬」。

小米股價短短１５個月翻了逾三倍，又短短１２個月蒸發逾半，何解？最直接的解釋就是「

升得

太急」；參照恒生科技指數同時段跌了近四成的大環境，小米遭一沉百踩，不過是眾多科技股慘

況的縮影。

小米前景如何？一邊是雷軍「未來５年研發投入１０００億，死磕硬核科技」的豪言壯語，

另一

邊是全球市佔率從去年第二季首登亞軍（１７％），到第四季重回季軍（１２％），單以內地市

場計更是三

甲不入。



＊蘋果活躍設備１８億台 ＶＳ 去小米化＊



至於小米的超越對象蘋果，其剛剛時隔６年重奪中國智慧手機銷量冠軍後，昨日揭盅的截至

去年１２月３１日的第一財季業績顯示，營收按年增１１％至１２３９﹒５億美元的史上最高，

其中大中華區

營收增長最快，按年增２１％至２５７﹒８億美元；淨利則首次突破３００億美元。

分產品看，除ｉｐａｄ因晶片馳援ｉｐｈｏｎｅ１３而削減產量，Ｍａｃ、可穿戴設備、服

務的收入均創新

高，而ｉｐｈｏｎｅ收入７１６﹒３億美元雖超預期，但就低過２０１６╱２０１７年時的峰值

。但ｉｐｈｏｎｅ１３銷量足證

蘋果競爭力，公司首席財務官Ｌｕｃａ Ｍａｅｓｔｒｉ更指，全球蘋果活躍設備的安裝基礎最

新達１８億台。

相比「蘋果勢力」崛起，小米智能硬件平台（ＩｏＴ）的一眾合作方「去小米化」野心漸長

。

繼小米掃地機器人合作方的石頭科技、米家電動滑板車合作方的九號公司一早自立門戶後，為小

米手環代工的華米科技去年第四季同推出自有品牌Ａｍａｚｆｉｔ超節能智慧手錶。

「雷布斯」有關「三年內手機銷量全球第一」的目標能否實現？無論１５﹒８８元新低是否

見底

（大概率否），未來都恐難複製上一波火箭式升勢。

