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28/01/2022 08:44

【大國博弈】ＦＣＣ撤銷中聯通在美國營運許可，６０日內結束業務

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯邦通訊委員會（ＦＣＣ）以國家安全為由，撤銷中國聯
通旗下美國業務的營運許可授權。
　　ＦＣＣ委員會以４票對０票作出有關決定，中國聯通美國分支須於６０日內，結束美國電訊
業務。
　　ＦＣＣ主席Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ｓｔａｒｋｓ表示，中國聯通可以繼續向客戶提供數據中心
服務，但ＦＣＣ與美國國會將檢討有關事項，如果有必要的話，可能作出新決定。ＦＣＣ在一份
聲明中寫道，認定其美國子公司中國聯通美洲公司受到中國政府的利用、影響和控制，認為中國
聯通美洲公司的所有權和中國政府的控制權引起了重大的國家安全和執法風險。委員會認為今天
的行動可以保護國家的電信基礎設施免受潛在安全威脅。
　　ＦＣＣ在去年３月，就中國聯通美國業務Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ及其分支
ＣｏｍＮｅｔ，啟動撤銷其營運許可授權的程序。去年１０月，ＦＣＣ撤銷中國電信美國分支的
營運許可授權，２０１９年已取締中國移動旗下美國業務的營運許可授權。
　　ＦＣＣ在２０年前批出中國聯通美國分支營運許可授權，容許其經營跨州份及國際電訊業務
。中國聯通及中國駐美大使館未有回應傳媒查詢。內媒在報道事件時，指美國是「接二連三無理
打壓」。（ｃａ）

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