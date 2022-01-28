【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓完成圍封強檢，有居民反映因圍封而失業

《經濟通通訊社２８日專訊》葵涌邨最早爆發疫情的逸葵樓在經歷７日的圍封後，今早７時

前解封，住戶在出示陰性檢測結果證明或佩戴手環以證明已接受強制檢測即可離開。當局在信箱

派發感謝信，感謝居民配合圍封行動，居民亦可以憑信到樓下的民政事務處服務站，領取賀年禮

包，內有臘腸、花菇和罐頭鮑魚。



＊居民稱未知何時可以復工＊



解封後居民陸續離開上班。但有居民指，有居民表示，在家檢疫隔離多日，心情低落，工作

亦受到影響。即使現在解封可以外出，公司仍然不讓他上班，未知何時可以復工；另有街坊反映

因為圍封而失業。



＊冀政府日後改善圍封安排＊



居民對政府圍封安排深感不滿，批評當局早前無消毒大廈的公共地方，大廈衛生情況和檢測

安排十分差和混亂，感覺政府當他們是「白老鼠」；強調居民不是刁民，並非要求賠償，只是希

望政府日後圍封其他大廈時，相關安排會做得更好。

當局在逸葵樓一共為１４５１８人次進行檢測，發現１３９宗確診個案。政府亦派員到訪

１０５９戶，採取措施跟進沒有接受檢測的人，重申違反強制檢測公告人士，可處定額罰款

５０００元，並會收到強制檢測令。（ａｃ）

