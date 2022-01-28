【新冠肺炎】許樹昌：或有更多隱形傳播鏈，仍存在社區大爆發風險

《經濟通通訊社２８日專訊》政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節

目上表示，本港疫情仍處於高峰期，現時社區出現３０條隱型傳播鏈，根據過往四波疫情的文獻

分析，社區出現一條傳播鏈即等於有３至４條，推算現時社區至少有９０條傳播鏈，源頭不明的

個案比例高，追蹤個案有困難，出現社區大爆發的風險依然存在，故此有需要維持現行社交距離

措施。

他呼籲市民新春期間避免出席跨家庭聚會，做好防護工作，戴好口罩及勤洗手。他又說，如

果出現幾何級大爆發，醫院病床不足，有需要開放亞博館的社區治療設施應付。



＊同意將疫苗氣泡擴展至公共交通工具＊



對於政府將推出疫苗通行證，並考慮擴大表列處所範圍。被問到是否同意將商場甚至公共交

通工具也納入名單，許樹昌在表示，從公共衞生角度而言是絕對同意，公共交通十分擠逼，港鐵

及巴士逼滿人，風險高。他認為，跟病毒打仗，一定要增加接種率才能減低殺傷力，但要在公共

交通工具實施有技術上困難，例如巴士或小巴，難以檢查接種記錄。

政府下月５日起縮短抵港人士酒店檢疫期為１４天，另加７天自我監察。他指，

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒潛伏期一般為４－１０天，９９％的Ｄｅｌｔａ病毒患者亦在感染後

１４天內發病，認為檢疫１４天是足夠。（ｃｌ）

