《經濟通通訊社２８日專訊》香港政府今日表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠
務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於屯門區內
檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。
翻查近日就屯門區內不同範圍發出強制檢測公告的紀錄，發現部分市民仍未於指定日期內完
成所須的檢測。政府現呼籲在屯門區居住和工作的人士，盡快完成相關的檢測，以找出隱性患者
，阻止病毒在區內傳播。（ｃｌ）
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28/01/2022 13:40
【新冠肺炎】屯門污水樣本呈陽性，港府呼籲市民盡快完成強檢
《經濟通通訊社２８日專訊》香港政府今日表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠
務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行病毒檢測，並發現於屯門區內
檢測到陽性結果，顯示區內可能有隱性患者存在。
翻查近日就屯門區內不同範圍發出強制檢測公告的紀錄，發現部分市民仍未於指定日期內完
成所須的檢測。政府現呼籲在屯門區居住和工作的人士，盡快完成相關的檢測，以找出隱性患者
，阻止病毒在區內傳播。（ｃｌ）
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