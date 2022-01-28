【新冠肺炎】匯豐總行員工染疫，已完成緊密接觸者追蹤及樓層消毒

《經濟通通訊社２８日專訊》本港新冠疫情持續。匯豐銀行向員工發內部通知指，一名在中

環總行上班的員工，周二（２５日）的病毒檢測呈陽性，最近一次到總行上班日期是１月１４日

，相信是其後才感染到病毒。該名確診員工毋須接觸客戶。

匯豐指，緊密接觸者的追蹤及樓層深層消毒已經完成。（ｃｌ）

