  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/01/2022 08:16

【企業盈喜】伊泰煤炭（０３９４８）料去年虧轉賺８５億人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》伊泰煤炭（０３９４８）（滬：９００９４８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利８５億元（人民幣．下同），２０２０年度淨虧損約６﹒５７億
元，扣除非經常性損益的淨利潤將為８５﹒５億元，２０２０年度相關虧損約１０億元。
　　該集團指，業績預計轉虧為盈主因去年受益於煤炭價格大幅上漲，保持較好經營水平，淨利
潤大幅增長；且推行精細化管理，加大降本增效力度，整體提升盈利水平。至於２０２０年停止
推進伊泰新疆能源伊泰甘泉堡２００萬噸╱年煤制油示範項目，計提資產減值準備３２﹒２億元
，造成２０２０年度業績虧損。該集團預計２０２１年度與伊泰新疆能源相關資產減值金額同比
將大幅降低。
　　該集團預期於３月公布業績。

＊去年銷售毛利升１﹒２倍＊
　
　　另外，該集團指，在去年第四季度和去年全年，煤炭產量分別為約１２３３萬和４３２０萬
噸，同比升４﹒６％和跌５﹒２６％，銷售量分別為約１５７９萬和６２９１萬噸，同比跌
１７﹒０６％和１４﹒１３％，而銷售收入分約１４７億和４２２億元，同比升８９﹒８１％和
５３﹒２４％，銷售毛利分約６９億和１８２億元，同比升１﹒５９和１﹒２倍。（ｗｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話28/01/2022
【虛幣世界】美元走強且聯儲派「鷹」，加密貨幣看跌情緒持續
財經熱話27/01/2022
恒隆地產及恒隆集團去年扭虧　料疫情對零售業務影響較大
財經熱話27/01/2022
外匯基金去年少賺28%　余偉文指美國加快退市將令資產市場大調整
中國故事27/01/2022
《神州經脈》中美高層通話　聯儲放鷹股匯齊插水　外資出逃年半高
財經熱話27/01/2022
潤啤鞍鋼發盈喜　遇著跌市升唔起
財經熱話27/01/2022
【休養生息】買高息股好風騷？須留意六大要素！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金