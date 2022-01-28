【企業盈喜】伊泰煤炭（０３９４８）料去年虧轉賺８５億人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》伊泰煤炭（０３９４８）（滬：９００９４８）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利８５億元（人民幣．下同），２０２０年度淨虧損約６﹒５７億

元，扣除非經常性損益的淨利潤將為８５﹒５億元，２０２０年度相關虧損約１０億元。

該集團指，業績預計轉虧為盈主因去年受益於煤炭價格大幅上漲，保持較好經營水平，淨利

潤大幅增長；且推行精細化管理，加大降本增效力度，整體提升盈利水平。至於２０２０年停止

推進伊泰新疆能源伊泰甘泉堡２００萬噸╱年煤制油示範項目，計提資產減值準備３２﹒２億元

，造成２０２０年度業績虧損。該集團預計２０２１年度與伊泰新疆能源相關資產減值金額同比

將大幅降低。

該集團預期於３月公布業績。



＊去年銷售毛利升１﹒２倍＊



另外，該集團指，在去年第四季度和去年全年，煤炭產量分別為約１２３３萬和４３２０萬

噸，同比升４﹒６％和跌５﹒２６％，銷售量分別為約１５７９萬和６２９１萬噸，同比跌

１７﹒０６％和１４﹒１３％，而銷售收入分約１４７億和４２２億元，同比升８９﹒８１％和

５３﹒２４％，銷售毛利分約６９億和１８２億元，同比升１﹒５９和１﹒２倍。（ｗｈ）

