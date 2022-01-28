《日入而息》香港去年經濟預估增６﹒４％，中證監傳安撫外資高層

《今天重點》

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政府統計處公布，根據預估數字，去年第四季，本地生產總值按年實質上升４﹒８％，較第三季

升５﹒５％和市場預測升５％為低。總計２０２１年全年，本地生產總值實質上升６﹒４％，亦

低於市場預測的６﹒６％，但扭轉連續兩年跌勢

外電報道，中證監副主席方星海周二主持召開了這場與十多家外國機構的虛擬會議，向與會者保

證，中國將在今年實現「可觀的增長」，承諾中國今年將經濟增長作為優先事項

本港今日新增１１５宗確診個案，其中１１１宗屬本地感染，６宗源頭不明。另有超過８０宗初

步陽性個案

渣打集團（０２８８８）公布，董事委員會會議將於下月１７日舉行，藉以批准刊發公司截至去

年１２月３１日止年度的業績公告及考慮派發截全年度任何末期股息

證監會譴責花旗環球金融亞洲公司並處以罰款約３﹒４８億元，原因是該公司在２００８－２０

１８年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意

向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述

運房局公布，去年第四季一手私人住宅落成量有３２００伙，按季上升４５％，按年跌逾５５％

，一手私人住宅施工量按季升１９倍，有１﹒４１萬伙，按年升６９﹒５倍。當局預期未來３至

４年間可提供約９﹒８萬個伙，按季增加４０００伙

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《即日市況》

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恒指低收２５６點報２３５５０，科指跌９１點報５２９１

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《深滬股市》

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滬綜指高開低走跌０﹒９７％，牛年牛氣不再累跌８％

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《美元匯價》

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歐元短線反彈至１﹒１２可試空

歐元最新報１﹒１１３４╱３８，日圓最新報１１５﹒５７╱５８

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《公司業績》

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華虹半導體去年第四季純利為８４１２﹒７萬美元，按年升近九成三

招商局港口（００１４４）料去年純利按年增多於４０％

中興通訊（００７６３）料去年純利最多增６９％至７２億元人民幣

親親食品（０１５８３）料去年盈轉虧蝕８１００萬元人民幣

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《公司資訊》

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據報中移動（００９４１）３－５年內逐步取消來電顯示費用

雲音樂（０９８９９）舉辦首屆春節晚會，亮相多項虛擬現實技術

雲頂香港（００６７８）執行董事、公司秘書及授權代表辭任；雲頂香港附屬向百慕達法院提交

清盤呈請書

威勝控股（０３３９３）中標南方電網產品項目，涉２﹒１３億元

傳中信資本擬沽悠可約４４％股權，因ＩＰＯ停滯不前

永旺百貨（００９８４）廣州新超市將於９月開業

天齊鋰業Ｈ股ＩＰＯ申請獲中證監受理

ＩＤＧ能源投資（００６５０）與客戶就製造濕法加工設備訂立製造供應協議

今早多區短暫電壓驟降，中電（００００２）指與變電站高壓設備故障有關

傳李澤楷旗下保險科技初創Ｂｏｌｔｔｅｃｈ年內融資２－３億美元

傳鬥魚將被私有化，惟接近騰訊人士否認相關消息

國泰（００２９３）料至２月在港增聘逾１８０名機師，獲邀加入閉環式執勤

港鐵（０００６６）屯門南延線方案刊憲，預計２０３０年竣工

雷軍再卸任小米电子產品董事長職位，或為專注造車業務

清晰醫療（０１４０６）冀上市後與主要股東藥明康德有更緊密合作；清晰醫療下周一起招股，

入場費３７８７﹒７９元

恒基發展（０００９７）接納太古城中心控股租賃要約函，租期為９６個月

寶光實業（０００８４）以１﹒２億元出售西洋菜南街非住宅物業

偉志控股（０１３０５）主席兼執行董事姚志圖已於今日辭世

渣打集團（０２８８８）下月１７日將舉行董事委員會會議，考慮派發末期息

碧瑤綠色集團（０１３９７）獲環保署批出服務合約，涉３１９０萬元

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《國企紅籌》

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大唐新能源（０１７９８）完成發行１０億人民幣超短期融資券

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《神州民企》

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京東（０９６１８）投入超過４億元對春節一線員工加大福利補貼

中國新城市（０１３２１）財務總監莊旭輝辭任，余致力接任

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《中國要聞》

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內外需皆走弱，機構料１月官方、財新ＰＭＩ同降

內地加快建統一電力市場，提升對高比例新能源適應性

外電表示中證監晤外資金融公司高管，旨在消除經濟疑慮

國家發改委表示打擊煤炭現貨期貨市場違法違規價格行為

中證協表示規範細化保薦承銷機構履職標準

發改委表示目前實質推進近百個基建ＲＥＩＴｓ發行項目；

發改委部署春節期間煤炭穩產保供穩價工作

中電聯料今年全社會用電量同比增速放緩至５－６％

人行續二千億逆回購利率持平，五天放水４０００億

北京銀保監局表示穩步化解房地產「灰犀牛」風險

交通部表示加快推進網約車合規化，防止資本無序擴張

人行孫國峰稱引導金融機構有力擴大信貸投放

「十四五」市場監管規劃：加強平台經濟等領域反壟斷

習近平山西調研：保障煤炭供應安全穩推碳達峰碳中和

上汽與上海微技術工業研究院設立國產汽車芯片基金

滬深交易所發布債券交易規則及配套指引

申能集團與上海電氣成立「綠電科技」

廈門表示做好「地產稅」試點落地廈門的前期準備工作

美國副總統賀錦麗與賴清德於洪都拉斯短暫互動交談

習近平將出席冬奧會開幕式並舉行系列外事活動

相互寶正式關停，用戶可自行轉投「健康福」系列保險

陸方回應賀錦麗與賴清德交談：反對美台任何官方交往

韓正調研北京冬奧組委，落實好閉環措施確保賽事安全

上月貨物貿易順差６８４億美元，服貿逆差８０億美元

去年財收增１０﹒７％支出增０﹒３％，證券稅增四成

中央巡視組原副組長董宏受賄案一審被判死緩

原中國印鈔造幣總公司董事陳耀明等６人被捕

五糧液擬斥２７﹒５億元對製曲車間進行擴能改造

教育部表示堅決糾正非學科培訓機構藉

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《寶島要聞》

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台灣去年ＧＤＰ料增６﹒２８％，創近１１年最強增速

花旗賣台灣業務予星展銀行，包括零售銀行、信用卡等

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《其他消息》

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向官校教師講憲制，鄭若驊稱國家安全首要政治安全

證監向花旗環球金融罰款近３﹒５億，因在利便客戶活動犯

嚴重缺失

陳茂波延長陳錦榮為調查壹傳媒事務審查員任期３個月至４

月２７日

金管局表示逆周期緩衝資本比率維持１％不變

本港第四季ＧＤＰ預估按年增長４﹒８％，全年升６﹒４％

強積金總資產值去年增４％，回報率微降０﹒３％

世邦魏理仕表示香港重回十大跨境房地產投資首選目的地

本港上季一手私樓落成量按季升４５％，全年跌３１％

深股通額度全日流走２２億元，外資連續四日流出；滬股通

額度全日用流走近６９億元，外資流出１２５億元

第二批「理財通」試點銀行名單公布，香港擴至２４家

Ｃａｎａｌｙｓ報告指去年小米手機中國市場出貨量同比漲

２７％

大摩表示上半年看好已發展市場，新興市場以亞洲表現較佳

好

澳門旅遊局表示期望新春日均訪澳客量達２萬，爭取年內重

開內地團

羅兵咸表示北部都會區應成深港融合核心區域，籲優先發展

生物科技等

中原ＣＣＬ按周升升０﹒３７％，連升２周共０﹒４％

調查指四成市民料農曆年消費減少，１５％受訪者料派１０

蚊利是

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《內房困局》

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佳兆業（０１６３８）深圳兩住宅項目據報獲國資買家洽購

儒辰集團回應破產傳聞：消息不實

廣發銀行擬發５０億元人民幣房地產項目併購主題債券

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《大國博弈》

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傳白宮考慮延長太陽能進口關稅，但提高起徵點一倍

中方歡迎聯合國人權專員到新疆，強調到訪目的非調查

外交部表示美國撤銷中聯通營運許可，破壞國際經貿規則

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《新冠肺炎》

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本港今日新增１１５宗確診，６宗源頭不明

全國新增３９宗本土確診，北京再有２宗無症狀轉確診

南韓單日錄得逾１﹒６萬宗確診，連續第４日破紀錄

屯門污水樣本呈陽性，港府呼籲市民盡快完成強檢

工聯會接７０宗居於葵涌邨僱員求助，１４人被停工

據報國泰機師離職潮持續，將加緊招聘

政府表示完成逸葵樓七日強檢，共發現１３９宗確診

政府向機場航空支援服務營運商提供補貼，今起可申請

新葵芳花園Ｃ座、黃大仙新光中心解封，各有１宗初陽

星晨旅遊宣布將啟動自動清盤程序

沙田車公廟年初二求籤活動將不開放予公眾參與

海洋光譜號取消２月公海遊，已購票旅客獲全額退款

消息指政府研疫苗通行證適用於商場及公共交通

消息指葵涌邨新增約１６宗確診

英格蘭放寬防疫措施，取消口罩令及居家工作建議

葵涌邨逸葵樓完成圍封強檢，有居民反映因圍封而失業

許樹昌稱或有更多隱形傳播鏈，仍存在社區大爆發風險

醫管局表示現階段視Ｏｍｉｃｒｏｎ為流感言之尚早

長波樓７５６人完成強撿沒有發現確診個案

黑龍江病例均為Ｄｅｌｔａ變異株，存在社區傳播風險

李家超到訪創科局，討論疫苗通行證助追蹤密切接觸者

將軍澳圓玄學院第三中學、葵涌傳道會李賢堯中學爆疫

考評局表示ＤＳＥ英語科口試取消，音樂體育實習試延後

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