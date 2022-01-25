《專家之言－黃文傑》美股現調整難言何時見底，新興股市追落後

《專家之言》踏入２０２２年１月，股市迎來了顯著的下挫，當中尤以去年強勢畢露的美股

為甚，納斯達克指數從高位已跌了逾１４％ ，技術上步入了調整區，標指則下跌了約８％。不

過，歐洲的跌幅遠遠輕於美股，而不少亞洲及新興股市，更在年初至今錄得輕微的升幅。可見市

場還是有一定追落後的興趣，並不是完全的避險。



＊縮表預期下科技股遭拋售，納指或現反彈後再大跌＊



多間大行紛紛調高聯儲局在今年加息的次數，多在５至７次左右，比之前的３至４次來得要

進取。而且，現時市場已不止於估算加息的次數及幅度，而是預計最早會在何時正式縮減資產負

債表（縮表）。在此情況下，理所當然高估值的科技股成為了首個拋售的目標。

截筆時，納指１４天ＲＳＩ已跌至２５﹒５ ，屬於非常超賣的水平。看回去，最近一次納

指跌入超賣水平已是２０２０年２月疫情首次爆發之時，其時２月底納指１４天ＲＳＩ率先跌至

３０以下水平，其後出現一個極短暫的反彈，再後來則是另一個更大的跌勢。正是一個完整而短

暫的Ａ、Ｂ、Ｃ跌浪形態。如果以此直接套用在今天當中，則納指應該在最近會出現一波反彈浪

，至於反彈浪的幅度有多大，一般也只有第一個下跌浪的一半左右的水平，即１４９１３點，現

水平約８％的升幅，其後便會出現另一個更大的跌幅，當然，反彈浪的幅度與維持時間總有差異

，並不建議一般投資者入市博取這波反彈浪。至於論及美股大盤，上周五（２１日）標指也剛跌

穿了２００天線，技術上或許會與納指同步出現反彈，惟科技股在標普中比重日益增加的情況下

，若假設納指中線保持跌勢，標指恐怕也難免步入技術調整。無論是標指還是納指也好，其高估

值一直也被投資者所詬病，因此一旦出現顯著下跌，往往也有機會是深度調整的開始，中線甚麼

時候見底，老實說難以預計，也不建議隨意估計。作個參考，以２０２０年３月至今標指的上升

浪看來，若以黃金比率計算，在２３﹒６％，即約４１９２點的水平，與上周五收市相比還有

４﹒５％的跌幅，但不代表２３﹒６％一定就是今次調整浪的底部。



＊歐美股市資源板塊大落後，資金或會逐步轉入＊



成熟市場是不是沒有可投資的地方呢？也不是，筆者首推資源類股票，筆者用了幾個指數察

看。首先，以歐洲的資源股票指數（ＳＴＯＸＸ Ｂａｓｉｃｓ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ）除以歐洲

的大盤股票（ＳＴＯＸＸ ６００）指數，並與彭博工業金屬指數（Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ

Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓ Ｍｅｔａｌ）對比，發現兩者在過去１０多年間的走勢幾可說亦步亦

趨，惟後者最近已升穿了２０１２年的高位，前者則仍是徘徊於２０１８年至今的區間中。再轉

去美股方面，這個情況更為誇張，以標普北美天然資源股票指數（Ｓ＆Ｐ Ｎｏｒｔｈ

Ａｍｅｒｉｃａ Ｎａｔｕｒａｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）除以標普５００指數，更只是徘徊在

過去１０多年的低位中。雖然與彭博工業金屬指數的相關性稍稍低了點，但大方向的走勢還是頗

為一致的。從這可見，與大盤相比，無論美股還是歐股的資源板塊也是大幅度的落後。因此，筆

者認為，在這股新經濟的拋售潮中，不排除資金將會逐步轉入資源類的股票中。筆者相信即使資

源類的股票未必完全跟從商品的走勢，但當中落後空間著實巨大，容錯的機率也是不少的。《高

富金融集團投資研究部 黃文傑》



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