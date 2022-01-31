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即市新聞

31/01/2022 09:03

《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里

　　《牛熊志選》恒指在新春假期前顯著下跌，失守各條主要短期平均線，考驗小型「雙底」頸
線約２３５００點附近承接，如能在此逐步建立底部支持，短線或可留意部署技術反彈的機會。
恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２７日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約４﹒１３
億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約２﹒５７億港元資金淨流出，顯示
有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價２３３００點至
２３５９９點之間，累計相當約３９０２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５０００點至
２５２９９點之間累計了相當約１２２５張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２１﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
３﹒０個波幅點至２４﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升２﹒０個波幅點至２７﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至
２８﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至３６﹒３％；中石油
（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３２﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升０﹒１個波幅點至３２﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至
２１﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至３０﹒７％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２０﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升４﹒３個波幅點至３８﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至
２３﹒８％。
　　輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄得
約１﹒４３億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿
里認購證為行使價約１２２元至１２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒４倍至５﹒３倍
；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約７８４３萬元資金淨流入部署，資金
留意行使價２３９元至２９５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍至６﹒１倍

　　至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約１１８５萬元資金淨流入部
署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９２元至９９元附近的中期價外條款，實際
槓桿約３﹒４倍至３﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
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