《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里

《牛熊志選》恒指在新春假期前顯著下跌，失守各條主要短期平均線，考驗小型「雙底」頸

線約２３５００點附近承接，如能在此逐步建立底部支持，短線或可留意部署技術反彈的機會。

恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（２７日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約４﹒１３

億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約２﹒５７億港元資金淨流出，顯示

有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價２３３００點至

２３５９９點之間，累計相當約３９０２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２５０００點至

２５２９９點之間累計了相當約１２２５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升２﹒９個波幅點至２１﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

３﹒０個波幅點至２４﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升２﹒０個波幅點至２７﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至

２８﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至３６﹒３％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至３２﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒１個波幅點至３２﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２１﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升２﹒４個波幅點至３０﹒７％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２０﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升４﹒３個波幅點至３８﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至

２３﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄得

約１﹒４３億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿

里認購證為行使價約１２２元至１２８元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒４倍至５﹒３倍

；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約７８４３萬元資金淨流入部署，資金

留意行使價２３９元至２９５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍至６﹒１倍

。

至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約１１８５萬元資金淨流入部

署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９２元至９９元附近的中期價外條款，實際

槓桿約３﹒４倍至３﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

