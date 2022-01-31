《一周攻略－周進略》退市縮表加息齊來，資產拆倉估值波動

《一周攻略》踏入２０２２年後，投資者沒有停過押注於美聯儲的取態變化，最近的議息結

果，並無太大意外，雖然１月份未有加息，而議息聲明亦不見得太震撼，一切與外界預期相符。



＊鮑威爾取態較前強硬＊



但觀乎美聯儲主席鮑威爾在問答中的表態，大家意識到，似乎他本身的想法，比之前一直表

現的，明顯地來得強硬，既不排除加息半厘，也不排除連續幾次會期加息，甚至同步有急速的退

市縮表行動。

凡此種種，一方面固然是滿足了外界的期望，萬眾期待要收水，如今順水推舟，不可謂不配

合，但另一方面，亦有相當令人驚訝，畢竟之前一大段時間的平穩，如今真的要開展加息周期，

由憧憬有變，到真的有變，總有一些投資者未有預期真的要行這一步，以為可以再拖一會。



＊期望管理不易為，市場波動大挑戰＊



顯而易見的是，期望管理的工夫不易為。可不是嗎？說得太輕描淡寫，則大家不以為意，甚

至認為局方不夠積極進取，未能把握甚至領先形勢，作為中央銀行有所不足云云；但若說得太咬

牙切齒，又未免令人擔心，是否真的落後形勢太多，一下子急進起來，雖說矯枉必須過正，但這

一下會是對市場波動性的大挑戰。

事實上，大家習慣了太平盛世，萬事有央行包底，由十多年前的金融海嘯，政策一直寧鬆莫

緊，維時甚久，當日固然是危機處理，亦是要大家信服於相關政策的持續性，但一旦央行無盡放

水的慣性存在已久，大家又未能有足夠危機意識，此亦是道德危機或道德風險所在。



＊降低槓桿持倉，縮短持貨時間＊



無論如何，目前投資者尚未見到第一次加息，由如今至下一次會期，恐怕亦是波動非常。有

趣的是，以美股表現觀之，單日數個百分點的升跌，近日似乎是常態，相信投資者有必要習慣，

之前大家追隨趨勢久矣，如今每日波動市，全星期計，其實未必太大變化，但單日卻可以忽然多

空兩邊左右開弓，風險管理之道，一來是槓桿要小心降低一點，二來是實際持倉的比例甚至時間

，可能都要相應下降，才可以持盈保泰，在真正機會出現時有銀彈入場，而這一切都要有比平日

順風順水時更大的勇氣。



＊新舊經濟雖互換，個股業績更關注＊



另一個應市的觀察是，儘管一些明顯的趨勢已經形成，例如舊經濟相對略為看高一線，新經

濟的回吐壓力偶然亦甚明顯，但相關的變化已不是月初時的誇張，反而是每次的力度開始未必及

得上之前，而投資者對這種由收水而引起的普遍資產價格估值下降的趨勢以外，亦開始加重關注

個股的業績，例如近日蘋果和微軟的表現，即可以抵得上退市縮表加息等的逆流，亦是重要的一

面。



＊直到第一次加息前，波動依然＊



總的來說，維持看法，市場繼續押注於第一次加息，一旦加息後，反而一切明朗化，屆時的

波動會陸續回復略為平穩，但總的水平當然仍高於長期平均，因為退市縮表加息齊來，拆倉動作

必然存在，即使之前已有憧憬的人居多，某程度上減輕了一下子出現的壓力。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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