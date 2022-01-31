  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2022 09:17

《套期保值－蕭猷華》美元走強，不利金價

　　《套期保值》現貨金上周大幅下跌，金價由（２６日）１８５０美元左右，跌至上周五
（２８日）的１７９０美元以下，３日累計下跌近７０美元。美聯儲主席鮑威爾上周三（２６日
）表示，預期美國通脹較去年１２月相比「稍微惡化」，有足夠條件加息。另一方面，美國國債
實際收益率較年初時已上升５０點子，而且利率上升可能延續一段時期，美元轉強，美匯指數升
破９７水平，為１８個月高位，利率上升亦會增加持有黃金的成本。
　　雖然通脹升溫不單止影響美國，歐洲、英國、加拿大同樣受到通脹威脅，央行都紛紛表態收
緊貨幣政策。不過，以美國現在經濟條件、就業狀況都較歐美加等地優勝，即使歐美等國同樣啟
動加息周期，預期美國加息次數將會較多。故此，估計美元走勢亦會表現較強。
　　雖然黃金有避險和抗通脹之作用，但是最重要影響金價的因素是美國收緊貨幣政策，筆者認
為金價向上動力不大，反而下跌空間明顯，預期金價短期將會下試１７５０美元，中線而言，跌
穿１７００美元機會高。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/01/2022
【虛幣世界】因新年節日臨近，亞洲加密貨幣普遍企穩
財經熱話28/01/2022
《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛
中國故事28/01/2022
《神州經脈》美國擬延長太陽能進口關稅　滬綜指低收牛年累挫8%
財經熱話28/01/2022
核數師辭任合生曾挫三成　恒大傳或遭拆骨股價積弱
財經熱話28/01/2022
【收息股攻略】高息股唔使亂估！呢兩隻電訊股同為虎年利是股！
FOCUS28/01/2022
【FOCUS】「雷布斯」遭股民刷屏　對標蘋果道阻且長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金