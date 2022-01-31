《套期保值－蕭猷華》美元走強，不利金價

《套期保值》現貨金上周大幅下跌，金價由（２６日）１８５０美元左右，跌至上周五

（２８日）的１７９０美元以下，３日累計下跌近７０美元。美聯儲主席鮑威爾上周三（２６日

）表示，預期美國通脹較去年１２月相比「稍微惡化」，有足夠條件加息。另一方面，美國國債

實際收益率較年初時已上升５０點子，而且利率上升可能延續一段時期，美元轉強，美匯指數升

破９７水平，為１８個月高位，利率上升亦會增加持有黃金的成本。

雖然通脹升溫不單止影響美國，歐洲、英國、加拿大同樣受到通脹威脅，央行都紛紛表態收

緊貨幣政策。不過，以美國現在經濟條件、就業狀況都較歐美加等地優勝，即使歐美等國同樣啟

動加息周期，預期美國加息次數將會較多。故此，估計美元走勢亦會表現較強。

雖然黃金有避險和抗通脹之作用，但是最重要影響金價的因素是美國收緊貨幣政策，筆者認

為金價向上動力不大，反而下跌空間明顯，預期金價短期將會下試１７５０美元，中線而言，跌

穿１７００美元機會高。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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