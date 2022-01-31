【盈警潮】盈警無礙電企發威，專家籲吼實新能源電力股！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻３１日報道》港股在牛年最後一個交易日仍有力反彈！受惠於科

技股回勇，恒指升２５２點，收報２３８０２點。港股一月累漲４０４點，結束連跌兩個月的頹

勢，並迎接虎年來臨！除了科技股外，今日市場焦點亦放在電力股上。事關多家電企發盈警，包

括中國電力（０２３８０）、華能國電（００９０２）及大唐發電（００９９１），惟市場憧憬

電企最壞時間已過，部分電力股被炒高！專家建議集中吼這類電力股！



＊電企受累燃煤成本上漲，大和削中國電力目標價＊



據中國電力公告，受累去年下半年煤價急速上漲，燃煤發電成本大幅上升，預料去年全年虧

損約５至６億元人民幣。當中火力發電板塊由盈轉虧，拖累公司整體表現；清潔能源板塊（風電

、光伏發電）仍持續實現盈利增長，抵銷部分燃煤發電虧損。

華能國電及大唐發電同樣受累煤價急升令發電成本上升，虧損金額比中國電力更嚴重。前者

預料全年虧損介乎９８億至１１７億元人民幣；後者則料虧損９０億至１０８億元人民幣。

在電企公布盈警後，大和隨即發表報告，認為中國電力虧損規模低於該行及市場預期，且去

年合併總售電量按年升約１２％，大致符合預測。該行預期，隨著燃煤成本下降，電價扣除成本

後差額（ｄａｒｋ ｓｐｒｅａｄ）將從去年的每兆瓦時７２元人民幣，恢復至今年的每兆瓦時

１１９元人民幣，料虧損情況有望改善；維持對其「買入」評級，惟下調目標價至５﹒２元。



＊股領袖：電企最壞時間已過，首選龍源、中國電力、潤電＊



三股表現分化。中國電力早段曾挫近７％，低見３﹒６５元，創去年１１月底以來新低，其

後跌幅顯著收窄，收市僅跌１﹒８％，收報３﹒８５元。至於華能國電及大唐發電則獲更多資金

淨掃貨，齊創超過一個月低位後拗腰倒升，前者升幅更凌厲，漲逾５％，收報４﹒１元；後者亦

升近３％，收報１﹒４６元。

獨立股評人股領袖今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ

》表示，電力股去年受惠國策扶持、新能源業務轉型等因素，令股價累計升幅顯著。不過，市場

最新對電企今年能否加快轉型存疑，加上板塊輪動等，拖累股價持續從高位回落。

不過，股領袖認為，電企最壞時間已過，前景仍然樂觀，因為中央落實多項措施控制煤價，

有助電企改善火電業務的虧損情況；加上部分電企，如中國電力，新能源發電盈利持續增加，反

映業務轉型成功。因此，他偏好新能源業務成熟的電企，首選龍源電力（００９１６）、中國電

力及潤電（００８３６）。

