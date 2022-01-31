《盤後部署》牛年最後一個交易日升２５２點收爐，二萬四沽壓力大

《經濟通通訊社３１日專訊》港股於牛年最後一個交易表現造好，早市曾經一度先跌後高走

，科技股領漲大市氣氛，美團（０３６９０）、京東（０９６１８）及阿里（０９９８８）分別

升４至６％，帶動恒指一度升逾４００點高見２３９７５點，惟二萬四關口有明顯阻力。市場關

注澳門情況，除了澳門勵駿（０１６８０）主席遭拘捕之外，澳門亦因疫情關係，周四起香港入

境澳門需要陰性證明，賭股普遍下挫。最終恒指收報２３８０２，升２５２點或升１﹒０７％，

主板成交６５１﹒３５億元。國企指數報８３４９，升１３９點或升１﹒７０％。恒生科技指數

報５４１６，升１２４點或升２﹒３５％。

內地股市因節日關係休市。



＊港股牛年最後一個交易日造好，惟二萬四壓力大＊



港股於最後一個交易日高收，雖然「好頭好尾」，但港股明顯於二萬四有一定阻力，港股一

定升近關口位後升幅收窄，反映後市仍處於觀望態度，特別是市場對於加息問題仍有疑惑，加上

傳統新年熱炒的賭股、食品股亦未見鑊氣，投資者態度審慎。

「虎年」港股是否發威仍有待觀望，但肯定的是科技股沽值已經跌殘，雖然聯儲收水對科技

股有一定負面作用，但復市後資金仍須尋找出口，相信科技股是優先落鑊對象，建議投資者可已

預先佈局，而近期內地對科技企業的規管未見有大動作，相信應該接近尾聲。（ｕｌ）

