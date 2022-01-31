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31/01/2022 11:55

【國際要聞】葡萄牙執政黨贏得大選，總理科斯塔將連任

　　《經濟通通訊社３１日專訊》葡萄牙總理科斯塔領導的執政社會黨，周日以４１﹒６２％得
票率贏得大選，成為國會第１大黨。科斯塔將於明日正式連任總理，但因為社會黨未在國會取得
絕對大多數，他可能爭取較小黨派支持。由於國會第二大黨社民黨得票率只有２７﹒９３％，遠
低於社會黨，料該國會出現一屆較為穩定的政府。（ｊｆ）

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