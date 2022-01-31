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即市新聞

31/01/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶於場外股票期權到期日仍控制大局

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、綜合
企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為匯控
（００００５）、中銀香港（０２３８８）與粵海投資（００２７０），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選小米（０１８１０）、小鵬汽車（０９８６８）與港交所（００３８８）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、地產建築業與資訊科技業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為粵海投資、匯控與中銀香港，
可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利
時應參考的股票，則宜首選港交所、小米與小鵬汽車。
　　今早（３１日）恒生指數只能高開７４點，情況算是非常不理想。港股未能跟隨上周五
（２８日）晚美股的大強勢顯著向開，皆因今天為１月份場外股票期權到期日，淡友大戶依然控
制大局；建議大家提早離場，迎接虎年的來臨。祝各位新春愉快，身體健康！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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